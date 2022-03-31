Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
В ФРГ хотят увеличить льготы на газ для населения 04:59
Трамп: угроза США исходит не от России и Китая, а от политиков внутри... 04:49
Гол и передача Капризова позволили «Миннесоте» победить... 04:44
В МИД Китая иронично отреагировали на призывы США принять... 04:43
Кучеров забросил 12-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ 04:36
Трамп заявил, что Байден принес США худшие времена в истории 04:22
Стало известно, что Зеленский отверг предложение Шольца по России 04:21
Баженов о матче «Спартак» — «Локо»:... 03:59
В ночном клубе Баку случился взрыв 03:58
Гинцбург рассказал подробности о ревакцинации от COVID-19... 03:51

Российские военные за сутки эвакуировали из опасных зон более 18 тысяч человек

Слушать
Остановить
close
100%
Алексей Куденко/РИА «Новости»

За прошедшие сутки силами российского контингента из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию 18 182 человека. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Из них 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 527 607 человек, из которых 108 219 — дети», — уточнил Мизинцев.

Кроме того, за прошедшие 24 часа российскую границу пересекли 1 845 единиц личного автотранспорта, добавил он. Всего за время спецоперации — 64 227 единиц.

По его словам, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось вывести за сутки 3 235 человек, всего — 115 347 человек.

«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)», — рассказал Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российская сторона продолжает открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

«По одному — в Россию и по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», — уточнил он.

Ранее Мизинцев заявлял, что украинские боевики удерживают в заложниках свыше 4,5 млн мирных жителей — в Киеве, Харькове, Сумах, Мариуполе и других городах Украины, а также более 6,5 тыс. иностранных граждан из 19 государств. По его словам, киевские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, которые якобы совершаются российскими военными.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+