Российские военные за сутки эвакуировали из опасных зон более 18 тысяч человек

За прошедшие сутки силами российского контингента из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР были эвакуированы в Россию 18 182 человека. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Из них 3 412 детей, а всего с начала специальной военной операции — уже 527 607 человек, из которых 108 219 — дети», — уточнил Мизинцев.

Кроме того, за прошедшие 24 часа российскую границу пересекли 1 845 единиц личного автотранспорта, добавил он. Всего за время спецоперации — 64 227 единиц.

По его словам, из Мариуполя через гуманитарный коридор в восточном направлении удалось вывести за сутки 3 235 человек, всего — 115 347 человек.

«По личным просьбам президента Франции и федерального канцлера Германии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Вооруженные силы России вновь открывают гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)», — рассказал Мизинцев.

Представитель Минобороны РФ подчеркнул, что российская сторона продолжает открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях.

«По одному — в Россию и по одному — через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины», — уточнил он.

Ранее Мизинцев заявлял, что украинские боевики удерживают в заложниках свыше 4,5 млн мирных жителей — в Киеве, Харькове, Сумах, Мариуполе и других городах Украины, а также более 6,5 тыс. иностранных граждан из 19 государств. По его словам, киевские власти приказывают нацбатальонам снимать постановочные видео о мародерствах и убийствах, которые якобы совершаются российскими военными.