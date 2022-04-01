Кадыров потребовал от США прислать на Украину больше ПЗРК Javelin

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что требует от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПЗРК Javelin на Украину — комплекс особенно понравился чеченским бойцам. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», — сказано в сообщении представителя Чечни.

По его словам, чеченские бойцы в Мариуполе в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» .

Кадыров добавил, что эту задачу чеченцам «облегчает господин Байден, который обеспечивает российских бойцов современным американским вооружением».

«Особенно ребятам полюбился ПЗРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют 2–3 жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», — написал глава Чечни.

Ранее Кадыров в своем Telegram-канале выложил видео с украинскими военнопленными из Мариуполя, которые призывают сдаваться, проклинают свою власть и приносят извинения.

По его словам, отношение к пленным украинским военным «самое человечное»: их кормят, предоставляют медпомощь, дают связаться с родными.

«Никто никому не простреливает части тела, не издевается и не убивает», — заявил Кадыров.

Он отметил, что российские военные против таких садистских методов, которые характерны бойцам из украинского батальона «Азов».

31 марта Кадыров заявил, что Мариуполь уже «на 90–95%» освобожден от «бандеровских отморозков и нациков». По его словам, в город «постепенно возвращается жизнь».