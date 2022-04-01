Итальянский доброволец в ДНР закрыл собой гранату и спас товарищей

46-летний Эди Онгаро — служивший в Народной милиции Донбасса итальянский доброволец — погиб в результате взрыва ручной гранаты. Об этом в социальной сети сообщила организация Collettivo Stella Rossa («Коллектив Красной Звезды»), пишет РИА «Новости».

«С огромной болью сообщаем, что Эди Онгаро, позывной Бозамбо, пал как боец, защищая свободный народ Новороссии от фашистского режима Киева», — сказано в сообщении организации.

Итальянец прибыл в Донбасс в 2015 году и больше не покидал этот регион.

30 марта в окопе, он закрыл своим телом ручную гранату и спас жизнь своих товарищей, сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что протоиерея Олега Артемова, погибшего при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ), посмертно наградили орденом Мужества. Олег Артемов погиб 24 марта при обстреле приграничного села Журавлевка Белгородской области. Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами сообщил, что он попал под обстрел из реактивной установки «Смерч».