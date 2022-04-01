Американский военачальник рассказал о стратегии противостояния России

Начальник штаба сухопутных войск Соединенных Штатов Джеймс Макконвилл рассказал о стратегии противостояния России, отметив при этом недопустимость ядерной войны, сообщает ТАСС.

«Региональный конфликт, региональная война сейчас на Украине имеет глобальные последствия <...> Однако нам необходимо разобраться с тем, как сосуществовать. Войны великих держав недопустимы», — заявил Макконвилл.

Он утверждает, что США должны продолжать политику сдерживания и пытаться действовать по принципу «мир посредством силы».

«Когда я окончил [старейшую военную академию Соединенных Штатов — «Газета.Ru»] Вест-Пойнт в 1981 году, у нас перед выпускниками выступал президент Рональд Рейган. Он говорил о мире посредством силы. И я являюсь сторонником этого», — заявил Макконвилл.

Ранее верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Тод Уолтерс заявил, что он и председатель Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли не могут связаться с коллегами из России.