Бастрыкин назвал главную причину жертв среди мирного населения на Украине

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин заявил, что главная причина гибели мирного населения на Украине — обстрелы украинскими военными из стрелкового и легкого оружия, а также оружия взрывного действия. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на сайт ведомства.

Бастрыкин провел оперативное совещание в Ростове-на-Дону.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».