Минобороны РФ показало кадры с захваченной бронетехникой ВС Украины около Чернигова

Российская армия захватила принадлежащие Вооруженным силам Украины боевые, полностью исправные танки Т-64, которые были оставлены в окрестностях Чернигова. Об этом заявили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время боевая техника тщательно изучается российскими военными. В ведомстве уточнили, что в отличие от базовых боевых машин, Т-64 оборудованы ночными тепловизионными прицелами и наблюдательными приборами, а также средствами связи и навигации образца НАТО.

По данным Минобороны РФ, танки в спешке были оставлены украинскими войсками при приближении подразделений Вооруженных сил России.

Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в течение дня вооруженные силы России сбили украинский вертолет Ми-24 и поразили 28 военных объектов Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».