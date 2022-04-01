Минобороны показало видео с уничтожением украинского комплекса С-300

Министерство обороны России опубликовало видео с моментом нанесения удара по украинскому зенитному ракетному комплексу (ЗРК) С-300. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«По зенитным ракетным комплексам С-300 ВСУ, развернутым на пусковых позициях в режиме боевого дежурства, был нанесен удар высокоточным вооружением», — пояснили в Минобороны.

По данным ведомства, в связи с точным попаданием артиллерийского боеприпаса пусковые установки, принадлежащие украинской стороне, удалось уничтожить.

Как пояснили в МО, удар наносился боеприпасом «Краснополь».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны показало кадры с захваченной бронетехникой ВС Украины около Чернигова.

Также Минобороны РФ показало кадры уничтожения реактивных систем залпового огня ВСУ