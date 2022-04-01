Полковник из США назвал главное отличие российских военных от американских

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор считает, что США придется с новой стороны посмотреть на Россию и ее специальную военную операцию на Украине. Об этом он сказал на YouTube-канале телеведущего Дэйва Смита.

Он подчеркнул, что русский народ сильно отличается от американского, они очень по-разному себя ведут.

«Многие думали, что российские военные пройдутся по Украине будто кувалдой, но в реальности все происходит иначе: они этого не делают», — сказал Макгрегор.

Он выразил мнение, что президент России Владимир Путин, несмотря ни на что, по-прежнему видит в украинцах соседей.

При этом он добавил, что РФ должна защищать жителей Донбасса и россиян, проживающих на Украине, а также обеспечивать безопасность своих границ. Также он высказался о Крыме.

«Крым никогда не был украинским, это банальный исторический факт», — подытожил Макгрегор.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».