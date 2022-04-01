В Турции заявили о взаимодействии с Румынией и Болгарией по поиску дрейфующих мин

Официальный представитель министерства национальной обороны Турции заявила на пресс-конференции, что страна взаимодействует с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения и ликвидации дрейфующих мин в Черном море.

«Для ликвидации угрозы дрейфующих мин командование ВМС Турции продолжает принимать необходимые меры, координируя их со всеми (соответствующими) структурами, включая коллег из ВМС Румынии и Болгарии», — сказала она.

Представитель министерства отметила, что подразделение подводной обороны Турции (Su Altı Savunma / SAS) приведено в состояние повышенной готовности на случай обнаружения новых мин. Она добавила, что уже ликвидированы мины (одна 26-го и две 28 марта) у берегов страны, а еще одна была уничтожена румынскими специалистами около города Констанца.

Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что все турецкие тральщики и патрульные самолеты также приведены в состояние повышенной готовности из-за существующей угрозы дрейфующих мин в Черном море.