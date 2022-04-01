СВР: Киев заявил Лондону об отказе соблюдать Женевскую конвенцию по военнопленным

Киевское руководство информировало британский «Форин-офис», что не станет придерживаться Женевской конвенции при обращении с военнопленными РФ, заявили представители Службы внешней разведки (СВР) России. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство Украины довело до сведения британского «Форин-офиса», что не намерено соблюдать Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными», — уточнили в ведомстве.

Как пояснили в СВР, солдатам, которые были захвачены украинской стороной, не намерены предоставлять достаточное питание и неотложную медицинскую помощь.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru»Ранее Минобороны показало видео с уничтожением украинского комплекса С-300.