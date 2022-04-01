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Бастрыкин поручил найти наемницу из Нидерландов, участвовавшую в боях на Украине

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Следственный комитет РФ

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку преступным действиям 40-летней жительницы Нидерландов, матери троих детей Джойс Костер, сообщается на сайте ведомства.

По данным следователей, ради личной выгоды Костер совершала преступления в отношении русскоязычных граждан на территории Украины.

«Участник боевых действий в Косово, она добровольно и намеренно направилась в место проведения специальной военной операции с целью совершения преступлений», — сообщает ведомство.

Отмечается, что действия подобного рода со стороны лиц, прибывающих на Украину для участия в боевых действиях, являются противозаконными и нарушают нормы международного гуманитарного права. Согласно законодательству РФ, наемничество является уголовно наказуемым деянием.

Отмечается, что женщине в установленном порядке будет заочно предъявлено обвинение.

«Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению местонахождения иностранной наемницы и документированию всех фактов ее противоправной деятельности», — сообщает СК РФ.

Ранее Бастрыкин заявил, что главная причина гибели мирного населения на Украине — обстрелы украинскими военными из стрелкового и легкого оружия, а также оружия взрывного действия.

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Операция на Украине. Новости
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