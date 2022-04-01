National Post: Украина приостановила набор иностранных наемников из-за нехватки оружия

Канадское издание National Post опубликовало статью о том, что Украина приостановила набор наемников в «интернациональный легион», передает РИА «Новости».

По информации источника издания, это решение вызвано «множеством причин», среди них нехватка оружия.

Кроме того, по словам бывшего канадского депутата Бориса Вжесневского, который участвует в отборе кандидатов в легион, отклоняются заявки от претендентов, которые хотят попасть в пехоту, но недостаточно подготовлены. Между тем эти малоопытные добровольцы из Канады уже отправились на Украину, и они могут стать «скорее препятствием, нежели подспорьем», утверждает Вжесневский.

National Post также пишет, что некоторые наемники готовы отказаться от своего гражданства в обмен на украинское — это предложение Верховная рада планирует обсудить 1 апреля.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».