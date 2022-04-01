Генерал-майор СБУ задержан при попытке выехать с Украины

Генерал-майор Службы безопасности Украины (СБУ) в запасе задержан при попытке нелегально покинуть страну, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на украинское Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, офицер запаса СБУ пытался уехать с Украины в Венгрию по поддельной справке о непригодности к военной службе, также в фальшивых документах генерал-майор «понизил» себя до рядового.

Имя, возраст и другая информация о задержанном не приводятся.

Ранее руководитель территориальной обороны Киевской области Игорь Сабий заявил, что в регионе задержали 159 человек, которых подозревают в сотрудничестве с Россией.

Также президент Украины Владимир Зеленский лишил званий двух высших офицеров СБУ за «нарушение присяги и предательство родины».