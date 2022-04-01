МО РФ: украинские Ми-24 нанесли удар по гражданской нефтебазе на окраине Белгорода

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков прокомментировал ситуацию с авиаударами украинской авиацией по нефтебазе в Белгородской области.

По данным ведомства, 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на предельно малой высоте вошли в российское воздушное пространство и нанесли ракетный удар по расположенному на окраине Белгорода гражданскому объекту хранения нефтепродуктов, в результате некоторые резервуары были повреждены и загорелись.

«С данного объекта осуществлялось снабжение топливом только гражданского транспорта. Никакого отношения к российским вооруженным силам нефтебаза не имеет», — подчеркнул Конашенков.

1 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два вертолета ВСУ зашли на российскую территорию и нанесли два авиаудара в Белгороде, в результате которых на городской нефтебазе начался пожар, охвативший восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал, но из-за возгорания жителей домов на трех улицах рядом с предприятием начали расселять в менее опасные места. В Минэнерго заявили, что пожар не скажется на стоимости топлива и его доступности.