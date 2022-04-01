Минобороны РФ: ракетами «Оникс» уничтожен штаб украинских военных в районе Шахтерского

В Донецкой области в районе села Шахтерское высокоточными крылатыми ракетами «Оникс» ракетного комплекса «Бастион» был унитожен штаб группировки Вооруженных сил Украины. Об этом заявил официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, ударом по объекту было ликвидировано «до 40 человек личного состава, 5 единиц бронетехники и автомобили различного назначения».

Согласно приведенным им данным, всего за сутки российские военные поразили 40 военных объектов на территории Украины, в том числе два зенитных ракетных комплекса — «Бук-М1» в районе Мурахово и «Осу» в районе Великие Новоселки, а также 32 района сосредоточения боевой техники ВСУ.

«Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил сбиты в воздухе один вертолет Ми-24 в районе Гуляй поле и четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах Новомихайловка, Изюм и Харьков», — добавил Конашенков.

Позднее министерство опубликовало видео запуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион». На кадрах виден момент запуска ракеты и то, как она движется по направлению к цели.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео с моментом нанесения удара по украинскому зенитному ракетному комплексу С-300.