Народный совет ЛНР ввел ответственность за фейки о военных РФ и республик Донбасса

Народный совет Луганской народной республики принял закон об уголовной ответственности за фейки о вооруженных силах России и республик Донбасса, а также о работе органов госвласти РФ, ДНР и ЛНР. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на пресс-службу Народного совета республики.

Документом предлагается добавить в Уголовный кодекс ЛНР новые статьи. Речь идет о статье 246\3, «устанавливающей ответственность за публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ, ЛНР и ДНР, исполнении государственными органами Российской Федерации, Луганской народной республики, Донецкой народной республики своих полномочий».

Также в пресс-службе заявили, что проектом закона предусматривается внесение в УК статьи 341\1, согласно которой нарушителей будут наказывать за публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил России, ДНР и ЛНР.

Как рассказал председатель комитета Народного совета ЛНР по вопросам государственной безопасности и обороны, работы правоохранительных органов и судебной системы, законности, защиты прав и свобод человека и гражданина Олег Попов, глава ЛНР Леонид Пасечник внес такой законопроект в Народный Совет республики.

Он также уточнил, что уголовная ответственность по части 1 статьи 341\1 УК ЛНР наступает в том случае, если лицо ранее было привлечено к административной ответственности за аналогичное деяние. В связи с этим в кодекс ЛНР об административных правонарушениях включается новая статья 20.4.2. Кроме того, Попов отметил, что принятие законопроекта окажет превентивное влияние на граждан, должностных и юридических лиц и будет способствовать обеспечению безопасности государства и общества.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий уголовную ответственность за фейки о вооруженных силах России и призывы к антироссийским санкциям.