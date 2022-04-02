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ВВС США: Следующее испытание Minuteman III запланировано позднее на 2022 год

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Michael Peterson/U.S. Air Force/Reuters

В ВВС США заявили, что следующее испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III запланировано позднее на 2022 год, нынешнее было отменено, чтобы избежать неверного толкования. Об этом сообщает РИА «Новости».

В американском ведомстве подчеркнули, что отменено ранее перенесенное запланированное на март 2022 года испытание. Причиной этому называют, как и в случае переноса, желание избежать «неверного толкования и коммуникации» на фоне ситуации вокруг Украины.

«Следующее испытание запланировано позже на этот год», — рассказали в ВВС США.

Там заявили об уверенности США в готовности своих стратегических сил.

Ранее стало известно, что США вновь перенесли испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, чтобы избежать напряженности с Россией в ядерной сфере.

Пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби 2 марта заявил, что Соединенные Штаты отменяют планировавшийся на выходные испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, чтобы показать, что не повышают готовность ядерных сил.

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