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Пентагон: США выделяют дополнительную военную «помощь» Украине $300 млн

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Al Drago/Reuters

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США выделяют дополнительную военную «помощь» Украине в размере $300 миллионов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Министерство обороны Соединенные Штаты выделят до $300 миллионов США помощи безопасности, чтобы поддержать оборонные способности Украины», — говорится в официальном заявлении Кирби.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с президентом США Джо Байденом проинформировал его о статусе российско-украинских переговоров.

Украинский и американский лидеры обсудили усилия США в оказании помощи Украине и влияние на конфликт предоставленного украинской стороне вооружения. В свою очередь Байден сообщил о планах предоставить Украине прямую бюджетную помощь на $500 млн, говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о всеобщей мобилизации.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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