В Минобороны заявили о гуманитарном разминировании российскими военными в ЛНР

Министерство обороны РФ разместило видео с осуществлением разминирования специалистами Международного противоминного центра ВС России в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

«Специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России приступили к гуманитарному разминированию в ЛНР», — пояснили в Минобороны.

Специалисты предоставляют помощь в проведении гуманитарного разминирования освобожденных территорий республики.

«В состав группы вошли подразделения разминирования, робототехники и уничтожения обнаруженных взрывоопасных предметов», — добавили в МО.

Как подчеркнули в ведомстве, приоритетные для работы саперов объекты определят по согласованию с руководством республики.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее Минобороны показало кадры пуска ракеты «Оникс» по объектам Вооруженных сил Украины.