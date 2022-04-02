В Китае заявили, что операция России на Украине «похоронит» гегемонию США

Специальная военная операция России на Украине может привести к «похоронам» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире. Об этом пишет китайская газета Global Times.

Автор статьи считает, что Соединенные Штаты рассчитывали использовать украинский кризис для ослабления РФ и получения экономической и политической выгоды, и чтобы Европа не получила стратегическую автономию. Однако к антироссийским санкциям не примкнули многие государства-члены ООН.

Нейтральная позиция ряда стран и регионов ударили по США и Западу, которые привыкли навязывать другим странам, на что ориентироваться, пишет газета.

Профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И сказал в интервью Global Times, что в настоящее время Вашингтон управляет Европой при помощи НАТО, однако альянс столкнется с трудностями.

«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» — отметил Шэн И.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».