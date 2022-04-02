В МО заявили, что подразделения вооруженных сил ДНР овладели большей частью Новобахмутовки

Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики овладели большей частью Новобахмутовки. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Подразделения вооруженных сил ДНР овладели большей частью Новобахмутовки и ведут бой с отходящими подразделениями украинской 25-й отдельной воздушно-десантной бригады», — пояснил представитель Минобороны РФ.

Как уточнил Конашенков, за прошедшую ночь в данном районе удалось уничтожить до 40 человек, причастных к Вооруженным силам Украины. Также ликвидированы танковый и два мотопехотных взвода и минометная батарея украинской стороны.

Еще в рамках специальной операции российские военные уничтожили хранилища с бензином и дизельным топливом Кременчугского нефтеперерабатывающего завода. С данного предприятия велось снабжение украинской группировки войск в центральных и восточных районах страны, добавил официальный представитель МО.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

Ранее в Минобороны подчеркивали, что украинские формирования заминировали ГЭС под Николаевом.