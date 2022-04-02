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НАТО к концу мая создаст необходимые боевые группы на восточном фланге

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Global Look Press

Генеральный инспектор Бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Эберхард Цорн заявил, что НАТО пока не видит признаков, которые могли бы указывать на то, что Россия может напасть на войска стран альянса. Об этом он сказал в интервью газете Welt am Sonntag.

По его словам, в связи с этим у НАТО есть достаточно времени, чтобы расширить свои возможности. Так, к концу мая Североатлантический альянс создаст боевые группы во всех странах «от Балтийского до Черного моря» для укрепления восточного фланга альянса.

Он также добавил, что Бундесверу требуется переоснащение. Цорн предположил, что к 2025 году ФРГ сможет предоставить НАТО полностью модернизированную — обученную, экипированную и боеспособную — дивизию численностью около 15 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что члены НАТО создадут боевые группы в четырех странах и увеличат расходы на оборону.

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