Кадыров заявил, что украинские боевики «загнаны в угол» в Мариуполе

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что украинские боевики в Мариуполе оказались «загнанными в угол», передает РИА «Новости».

По словам главы региона, сейчас у украинской стороны есть «два «очевидных выбора».

Как допускает Кадыров, оказавшимся в такой ситуации людям, стоит добровольно сложить оружие. В ином случае может быть смерть «без почестей».

«Таков окончательный исход», — отметил политик.

Также Кадыров обратил внимание, что боевики нацбатальонов удерживают в заложниках тысячи мирных жителей.

«Периодически боевиками предпринимаются совершенно абсурдные попытки покинуть территорию», — заключил Кадыров.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

До этого Кадыров дал засевшим на «Азовстали» боевикам день, чтобы сдаться.