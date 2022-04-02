Минобороны РФ заявило о выходе из строя военных аэродромов ВСУ в Полтаве и Днепропетровске

Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики вывели из строя военные аэродромы Украины в Полтаве и Днепропетровске. Соответствующий пресс-релиз есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Кроме того, российская авиация уничтожила в районе города Сумы и населенного пункта Урожайное два украинских вертолета Ми-24, в воздухе были сбиты 24 беспилотных летательных аппарата ВСУ.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».