Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06
Пушков предложил европейцам не смывать в туалете назло Путину 01:59
Червиченко о погодных условиях в матче «Спартак»... 01:57

СМИ: греческие железнодорожники отказываются перевозить бронетехнику НАТО

Слушать
Остановить
close
100%
Global Look Press

Рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказываются обслуживать поезда с военной бронетехникой США и НАТО в порту Александруполис, сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информационный портал Компартии Греции (КПГ).

В настоящее время в порту под разгрузкой стоит судно Liberty King. Однако, по данным портала, железнодорожники отказываются обслуживать поезда, вывозящие танки НАТО, а также технически обеспечивать перевозку.

Отмечается, что электромонтер, которого отправили в Александруполис 2 апреля, отказал своему начальнику, сославшись на то, что железнодорожников нельзя использовать для перевозки вооружений в регионы вблизи Украины, делая их соучастниками.

Портал сообщает, что на защиту сотрудников встало полтора десятка местных профсоюзов, которые приняли резолюцию с требованием прекратить задействовать греческую железную дорогу для перевозки военной техники и не давить на рабочих, выступающих против транспортировки военной техники.

«В частности, мы требуем не использовать железнодорожный подвижной состав нашей страны для переброски американско-натовского арсенала в соседние страны. Мы осуждаем угрозы работодателей в адрес сотрудников TrainOSE, которые отказались участвовать в техническом обеспечении машин, которые в эти дни перевозят танки НАТО из порта Александруполис. Это издевательство, когда работодатель говорит, что «вам все равно, что будут везти поезда, это ваша работа, и вы должны идти», — цитирует сайт резолюцию.

Также портал разместил видеозапись, на которой члены КПГ и коммунистической молодежи Греции КНЕ забрасывают эшелон с бронетехникой красной краской.

Ранее правительство Греции подписало соглашение о приобретении шести французских истребителей Dassault Rafale, что расширит парк самолетов Rafale Военно-воздушных сил (ВВС) Греции до 24 единиц.

Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+