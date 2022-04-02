Москалькова рассказала об условиях содержания украинских военных в Крыму

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова ознакомилась с условиями содержания украинских военнослужащих в Крыму. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, она лично убедилась в том, что украинские военные обеспечены всем необходимым, также им оказывается вся необходимая высококвалифицированная медицинская помощь.

«Они подчеркнули, что встречают человеческое отношение с российской стороны», — говорится в сообщении.

Украинским военным в месте их временного проживания предоставлены телевизор, места для курения, теплые помещения, чистое постельное белье.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале выложил видео с украинскими военнопленными из Мариуполя.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».