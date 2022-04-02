Корабли ВМФ «Маршал Устинов» и «Адмирал Касатонов» провели учения в Средиземном море

Корабли Северного и Тихоокеанского флотов России провели противолодочные учения в Средиземном море. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ, передает РИА «Новости».

В мероприятии были задействованы корабли «Маршал Устинов», «Адмирал Касатонов», «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота, «Варяг» и «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота. Также морские судна сопровождали вертолеты Ка-27, которые проводили поиски и следили за подлодками условного противника с помощью радиотехнического оборудования и бортовых гидроакустических станций.

Отмечается, что моряки при поиске подводных лодок воспользовались бортовыми гидролокационными комплексами кораблей.

В марте военнослужащие в Еврейской автономной области провели учения по пуску крылатых ракет комплексами «Искандер-М» по командным пунктам и средствам ПВО «противника».