Росгвардия предотвратила теракт в месте, где выдавали гуманитарную помощь в Киевской области

Спецназовцы Росгвардии смогли предотвратить теракт в месте выдачи гуманитарной помощи населению, находящемся в Киевской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей ведомства.

«При проведении патрулирования военнослужащие Росгвардии обнаружили самодельное взрывное устройство рядом с местом выдачи гуманитарной помощи населению в одном из населенных пунктов Киевской области», — добавили в пресс-службе.

Как уточнили в Росгвардии, военные, узнав об опасности, оперативно оцепили участок и затем эвакуировали мирное население.

«Саперы Росгвардии установили, что самодельное взрывное устройство было изготовлено из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса», — пояснили в ведомстве.

Благодаря оперативной работе Росгвардии не произошло теракта против мирных жителей.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».