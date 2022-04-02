СК завел дело о теракте после авиаудара украинских военных по нефтебазе в Белгороде

СК квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе, находящейся в Белгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно официальной информации следователей, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили между собой в преступный сговор с целью совершить теракт в России.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание», — объяснили в СК.

Ранее Минобороны Украины отказалось комментировать удар по нефтебазе в Белгороде.

Также вечером 1 апреля МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал.