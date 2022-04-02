Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Цивилизация
Россиянам раскрыли способ удалить личные данные из интернета 03:25
В Нальчике открыли первое в КБР арт-пространство... 03:24
Мостовой: когда сфолил Бека-Бека, ВАР почему-то нет, а когда забил... 03:04
Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»... 03:00
В США заявили, что Западу не удалось парализовать экономику... 02:59
В Латвии заявили о прекращении поставок российского газа... 02:59
Посол РФ в Турции назвал четким ответ на вопрос... 02:48
В Бразилии от сильных дождей погибли 14 человек 02:43
WP: рассмотрение инициатив против РФ по Украине застопорилось... 02:28
МИД РФ отреагировал на призыв МИД Чехии к российским... 02:06

СК завел дело о теракте после авиаудара украинских военных по нефтебазе в Белгороде

Слушать
Остановить
close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

СК квалифицировал как теракт авиаудар по нефтебазе, находящейся в Белгороде. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

«Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Согласно официальной информации следователей, 1 апреля на территории Украины лица из числа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вступили между собой в преступный сговор с целью совершить теракт в России.

«Председатель Следственного комитета поручил следователям во взаимодействии с соответствующими оперативными службами оперативно установить всех причастных к совершению теракта с тем, чтобы виновные, отдававшие и исполнявшие преступный приказ, понесли установленное законом наказание», — объяснили в СК.

Ранее Минобороны Украины отказалось комментировать удар по нефтебазе в Белгороде.

Также вечером 1 апреля МЧС сообщило о ликвидации пожара на нефтебазе в Белгороде. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнял, что пожар охватил восемь резервуаров с топливом. По данным властей, при ЧП никто не пострадал.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+