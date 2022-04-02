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Toronto Star: североамериканские системы ПРО бессильны против российских ракет

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

Североамериканские системы противоракетной обороны (ПРО) устарели и не могут противостоять новым российским разработкам, сообщает Toronto Star. Об этом изданию рассказал заместитель директора Центра исследований в области обороны и безопасности Университета Манитобы Джеймс Фергюссон.

«Эти радары (Северная система предупреждения. — прим. ред.) не просто устарели. Они совершенно не способны справиться с новыми угрозами, возникшими в течение последних пяти-десяти лет», — приводит издание его слова.

Отмечается, что системы устарели не только перед российским вооружением, но и китайскими разработками. По оценке издания, стоимость обновления может составить более $20 млрд.

По информации издания, власти Канады считают нападение со стороны Арктики маловероятным, однако хотят быть готовы ко всем типам атак.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео запуска высокоточной ракеты «Оникс» береговым ракетным комплексом «Бастион».

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