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Минобороны РФ сообщило об уничтожении военного аэродрома в Миргороде

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в Полтавской области был выведен из строя Миргородский военный аэродром и обнаруженные на его замаскированных стоянках украинские вертолеты и самолет, а также хранилища с топливом и авиационными средствами поражения.

По данным Минобороны, 2 апреля ударами высокоточных ракет в районах железнодорожных станций «Лозовая» и «Павлоград» были уничтожены бронетанковая техника, боеприпасы и топливные цистерны.

Кроме того, российские оперативно-тактические комплексы «Искандер» нанесли удары по штабу обороны ВСУ в городе Харькове, уничтожив «более 100 националистов и наемников из западных стран». Всего в течение дня российские ВКС поразили 28 объектов ВСУ, в том числе два склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Конашенков добавил, что подразделения Луганской Народной Республики блокируют с востока и юга населенный пункт Боровское, их действиями были уничтожены пять единиц украинской бронетехники.

С начала проведения спецоперации на Украине российскими ВС уничтожено 125 самолетов и 88 вертолетов, 381 беспилотник, 1888 танков и бронемашин, 205 установок реактивных систем залпового огня и др.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».

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Операция на Украине. Новости
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