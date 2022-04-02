В Минобороны РФ сообщили об отказе ООН от эвакуации граждан из Мариуполя

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Вооруженные силы России открыли 2 апреля дополнительный коридор для эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, однако Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев отказалось от участия в гуманитарной операции, сославшись на неподготовленность к ней, сообщает РИА «Новости».

По словам представителя Минобороны РФ, Международный Комитет Красного Креста 1 и 2 апреля выразил готовность принять участие в гуманитарных операциях на мариупольском направлении, однако не предпринял практических действий в этом процессе.

Обе организации были заранее уведомлены о проведении эвакуации, подчеркнул Мизинцев.

Свои обязательства по открытию гуманитарного коридора в Мариуполь не выполнила и украинская сторона.

Накануне заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин рассказал, что в Мариуполе остаются три очага сопротивления, включая центр города.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Заявления, санкции, потери, кадры из зоны боевых действий – главные события месяца, прошедшего со дня начала спецоперации в Донбассе и на Украине, в проекте «Газеты.Ru».