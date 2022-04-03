Британия поставит Украине барражирующие снаряды и средства контрбатарейной борьбы

Власти Великобритании направят на Украину барражирующие снаряды, противокорабельные ракеты Harpoon и средства контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.

По информации источников издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с помощью пакета военной помощи намерен помочь украинской армии удержать контроль над Одессой в случае наступления российских сил.

Королевство также рассматривало возможность передачи Киеву ракет Brimstone, однако в настоящее время этот вариант считается менее вероятным.

Ранее сообщалось, что список вооружений, поставляемых Великобританией Украине, может дополниться 155-мм самоходными артиллерийскими установками (САУ) AS-90 Braveheart («Храброе сердце»). О планах британского правительства сообщила, со ссылкой на собственные источники, газета The Times. «Газета.Ru» разбиралась, что представляют собой AS-90 и что они могут дать украинской армии.