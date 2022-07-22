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РИА «Новости»: «Терминаторы» продемонстрировали высокую боевую устойчивость в спецоперации

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Global Look Press

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» смогли показать высокую боевую устойчивость во время специальной военной операции на Украине за счет многоканального комплекса вооружения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

Данный комплекс также оснащен усиленной защитой.

«На сегодняшний день БМПТ «Терминатор» применяются в боевых действиях в рамках специальной военной операции на Украине как в городских условиях, так и в полевых. Машины продемонстрировали высокую боевую устойчивость, которая соответствует их заданным техническим характеристикам...» — уточнил собеседник агентства.

Как поясняется, преимущества БМПТ в высокой защищенности и улучшенном обзоре, по сравнению с большинством танков.

«Все это повышает эффективность танковых подразделений, особенно при действиях в городе», — добавил источник.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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Операция на Украине. Новости
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