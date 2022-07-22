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В Японии допустили вероятность проведения китайской десантной операции на Тайване

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Reuters

Япония не исключает вероятность проведения Китаем десантной операции на Тайване. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на доклад японского военного ведомства.

В настоящий момент уровень угрозы для Тайваня расценивают как «чрезвычайно высокий».

«Уровень угрозы для Тайваня оценивается как «чрезвычайно высокий». Невозможно отрицать вероятность того, что Китай может провести комплексную десантную операцию...» — поясняется в документе.

Предполагается, КНР задействует средства радиоэлектронной борьбы и при осуществлении кибератак.

Еще в докладе обратили внимание, что «баланс сил смещается в пользу Китая, а степень различий увеличивается от года к году».

Ранее на Западе опасались, что операция на Украине спровоцирует Китай на захват Тайваня. Власти Тайваня с опаской наблюдают за развитием кризиса вокруг Украины. В Тайбэе не исключают, что Китай может использовать текущую ситуацию и начать наступление на остров.

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