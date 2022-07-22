Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Новости
Новости
Спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Ученые обнаружили пищевую добавку, которая снижает риск... 14:28
Песков сообщил, что Путин и Эрдоган в Сочи могут обсудить... 14:27
МО РФ запустило паромную линию из Ейска в Мариуполь... 14:26
В Пензе собаки отрывают у автомобилей номера по ночам 14:23
Врач рассказала, кому нельзя есть яблоки 14:21
Петербуржец прострелил ногу мужчине, с которым у его жены... 14:21
Популярная тиктокерша-крановщица из Тюмени погибла... 14:21
Рада назначила генпрокурором Украины депутата от «Слуги народа» Андрея... 14:17
Российские физики разработали черный поглотитель света... 14:16
Биологи обнаружили в океане 30 новых видов животных... 14:15
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте

Минобороны заявило об уничтожении четырех взводов РСЗО «Град» на Украине

Российская армия уничтожила четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 13 артиллерийских взводов орудий Д-30 в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщило Министерство обороны России.

Отмечается, что в течение суток были ликвидированы шесть пунктов управления ВСУ в районе Рогань Харьковской области, а также командно-наблюдательный пункт батальона 72-й механизированной бригады украинской армии в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили до 300 военных в пункте дислокации «Черной сотни» в Краматорске.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

Все новости на тему:
Операция на Украине. Новости
Скопировать ссылку
Загрузка

Озвучка материалов –

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
18+