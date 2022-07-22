Шойгу прибыл на переговоры в Стамбул

Министр обороны России Сергей Шойгу в пятницу, 22 июля, прибыл в Стамбул для подписания соглашения по транспортировке украинского зерна из черноморских портов. Об этом сообщает телеканал Haber Turk.

Отмечается, что с турецкой стороны соглашение подпишет министр обороны Хулуси Акар.

По данным издания TRT, церемония подписания соглашения пройдет в 16.30 (совпадает с мск) в рабочем офисе президента Турции в стамбульском дворце Долмабахче.

Помимо министров обороны, на встрече будут присутствовать президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Первые переговоры с участием представителей Организации Объединенных Наций (ООН), а также делегаций России, Турции и Украины по вопросу вывода украинского зерна из черноморских портов состоялись 13 июля в Стамбуле.

По итогам встречи генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявлял, что прошедшие переговоры о возобновлении поставок украинского зерна были «чрезвычайно обнадеживающими», но окончательной договоренности нет.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва послала генсеку ООН Гутерришу сигнал о необходимости включить пункт о российском зерне в стамбульские договоренности.