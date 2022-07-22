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Минобороны: ВКС России уничтожили склад ракетного вооружения украинской армии в Николаеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России в районе Николаева уничтожили склад с ракетно-артиллерийским вооружением украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что на складе находилось вооружение 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конашенков добавил, что в результате удара уничтожены до 30 украинских военных, шесть единиц техники, более двух тысяч снарядов для реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и около тысячи снарядов для самоходных гаубиц «Акация».

Кроме того, российские военные за сутки нанесли удары по пяти складам ВСУ в районе Зайцева в Донецкой народной республике, а также возле Вишневого и Успеновки в Запорожской области.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что российская армия уничтожила четыре украинских взвода РСЗО «Град», 24 артиллерийских взвода гаубиц Д-20, а также 13 артиллерийских взводов орудий Д-30 в ходе спецоперации на Украине.

Кроме того, российские военнослужащие уничтожили пункт временной дислокации украинского батальона «Черная сотня».

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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Операция на Украине. Новости
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