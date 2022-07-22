Стремоусов заявил, что системы ПВО в Херсонской области усилили

Системы противовоздушной обороны (ПВО), действующие в Херсонской области, в настоящий момент решили усилить, чтобы перехватить ракеты систем HIMARS. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Кирилла Стремоусова.

«Ввели дополнительно новые подразделения [ПВО], поставили вооружение, чтобы сбивать «хаймарсы», — пояснил Стремоусов.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России уничтожили четыре пусковые установки HIMARS производства Соединенных Штатов.