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В США рассказали о планах ВСУ по контрнаступлению

The New York Times сообщила о планах Киева начать контрнаступление на юге Украины

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Evgeniy Maloletka/AP

Киев планирует провести контрнаступление на юге Украины, чтобы вернуть под свой контроль Херсон. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Газета ссылается на заявление Киева о том, что недавно украинские Вооруженные силы обстреляли при помощи ракет большой дальности и артиллерии более 200 российских объектов и войсковых подразделений.

Вопреки этой новости, военные эксперты и западные чиновники считают, что пока слишком рано объявлять о коренном переломе. Они пока не слишком уверены в том, что поставки Украине западного оружия смогут изменить ход событий.

В статье также говорится, что официальные лица стран Запада опасаются того, что Киев может слишком рано начать контрнаступление. В Пентагоне же обеспокоены тем, что его собственные запасы вооружений в ближайшие месяцы истощатся.

Как отмечает газета, усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с новыми проблемами: как ей использовать преподнесенное Западом оружие, сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон. Кроме того, Киев рассматривает возможность взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения, заявляет NYT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» следит за хроникой событий.

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Операция на Украине. Новости
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