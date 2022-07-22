В США рассказали о планах ВСУ по контрнаступлению

Киев планирует провести контрнаступление на юге Украины, чтобы вернуть под свой контроль Херсон. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Газета ссылается на заявление Киева о том, что недавно украинские Вооруженные силы обстреляли при помощи ракет большой дальности и артиллерии более 200 российских объектов и войсковых подразделений.

Вопреки этой новости, военные эксперты и западные чиновники считают, что пока слишком рано объявлять о коренном переломе. Они пока не слишком уверены в том, что поставки Украине западного оружия смогут изменить ход событий.

В статье также говорится, что официальные лица стран Запада опасаются того, что Киев может слишком рано начать контрнаступление. В Пентагоне же обеспокоены тем, что его собственные запасы вооружений в ближайшие месяцы истощатся.

Как отмечает газета, усиливая атаки на юге, Украина сталкивается с новыми проблемами: как ей использовать преподнесенное Западом оружие, сосредоточить огневую мощь для обороны на востоке или атаковать южный город Херсон. Кроме того, Киев рассматривает возможность взорвать мосты и плацдармы у реки Днепр, перерезав российские пути снабжения, заявляет NYT.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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