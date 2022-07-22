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В Минобороны Японии обеспокоены военной активностью РФ на Дальнем Востоке

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Reuters

Токио обеспокоено действиями вооруженных сил России на Дальнем Востоке, сообщает японское министерство обороны в своем ежегодном докладе – «Белой книге обороны Японии».

В качестве примера подобной активности названы совместные учения ВМФ РФ в Охотском море, совместные российско-китайские военные мероприятия, включая патрулирование рядом с японской границей.

Кроме того, Силы Самообороны Японии обеспокоены появлением на российском Дальнем Востоке наиболее современных видов вооружений. В частности, особенную настороженность вызывают береговые комплексы «Бастион», размещенные в этом регионе.

Ведомство отметило, что намерено отслеживать активность российской армии и флота.

«Белая книга» — доклад министерства обороны Японии, публикуемый каждый год и предназначенный для высших властей страны. В нём описывается состояние Сил Самобороны, существующие геополитические и военные риски, вкупе с предложениями об оборонной стратегии.

Ранее свою реакцию на «Белую книгу» выразил официальный Пекин. По мнению главы МИД КНР, Токио «клевещет на политику Китая в области национальной обороны».

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