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Омбудсмен ДНР организовала свидание украинского военнопленного с женой

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила, что она помогла жене одного из пленных украинских военных встретиться с супругом.

Она рассказала, что получила обращение от гражданки Украины, чей супруг был взят в плен в апреле 2022 года и сейчас содержится в ДНР.

«Получив разъяснения и четко следуя рекомендациям, заявительница беспрепятственно прибыла на территорию республики, где, действуя строго в рамках законодательства ДНР, обратилась в соответствующие государственные органы за информацией о месте содержания своего мужа, а также получила разрешение на краткосрочное свидание с ним», — написала Морозова в Telegram-канале.

Она добавила, что «соблюдение норм международного гуманитарного права в отношении военнопленных» не является «проявлением лояльности».

По словам омбудсмена, причастные к преступлениям в Донбассе украинские военные понесут наказание, установленное судом.

В начале июля сообщалось, что Фигурантами дел о преступлениях в ДНР стали более 500 бойцов «Азова» и других группировок.

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