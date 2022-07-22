Секретарь СНБО Данилов: Киев ожидает от Европола доказательств контрабанды оружия в Европу

Секретарь Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Алексей Данилов заявил, что правительство Украины ожидает доказательств от Европола, подтверждающих контрабанду оружия в европейские страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, ожидается предметный разговор с официальными представителями Европола. Данилов предполагает, что в рамках диалога будут предоставлены факты и доказательства относительно заявлений о якобы существующих случаях «торговли оружием и военными товарами на черном рынке» с Украины.

«Максимально заинтересованы в быстром обмене информацией и мгновенном реагировании», — заявил секретарь СНБО.

Ранее стало известно, что агентство Европол отмечает случаи контрабанды оружия с Украины в европейские страны.

Представитель ведомства Ян Оп Ген Оорт отмечает, что существует информация о случаях торговли оружием и военной продукцией. По его словам, следователи из стран Евросоюза также располагают данной информацией.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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