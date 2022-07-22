Вучич отреагировал на фото с Z на шлеме бойца жандармерии

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на фотографию со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало общественный резонанс в республике, сообщает РИА «Новости».

Вучич лично осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии в рамках тактических учений МВД «Гружа 2022» и заявил, что на униформе силовиков может присутствовать только сербская символика.

«Наши друзья и россияне, и украинцы, но для нас важна только Сербия. Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика», — сказал он.

Ранее президент Сербии заявил, что новое правительство страны будет работать над евроинтеграцией, но при этом будет сохранять дружбу с Китаем и Россией. Он подчеркнул, что у нового кабинета министров в приоритете будут интересы Белграда.

Вучич также отреагировал на решение властей Хорватии отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац.