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Вучич отреагировал на фото с Z на шлеме бойца жандармерии

Президент Сербии Вучич: на экипировке силовиков могут быть только сербские символы

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Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на фотографию со знаком Z на шлеме одного из бойцов жандармерии страны, которое ранее вызвало общественный резонанс в республике, сообщает РИА «Новости».

Вучич лично осмотрел вооружение и экипировку военизированных подразделений жандармерии в рамках тактических учений МВД «Гружа 2022» и заявил, что на униформе силовиков может присутствовать только сербская символика.

«Наши друзья и россияне, и украинцы, но для нас важна только Сербия. Все сотрудники жандармерии и всех других полицейских подразделений и вооруженных сил должны носить только то, что прописано в правилах службы, а это — сербская символика», — сказал он.

Ранее президент Сербии заявил, что новое правительство страны будет работать над евроинтеграцией, но при этом будет сохранять дружбу с Китаем и Россией. Он подчеркнул, что у нового кабинета министров в приоритете будут интересы Белграда.

Вучич также отреагировал на решение властей Хорватии отказать ему в посещении бывшего концлагеря Ясеновац.

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