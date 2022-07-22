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Администрация Запорожской области сообщила о массированном обстреле со стороны ВСУ

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РИА «Новости»

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что вооруженные силы Украины (ВСУ0 предприняли массированный артиллерийский обстрел по территориям региона, передает РИА «Новости».

«Был осуществлен массированный обстрел освобожденной территории Запорожской области из РСЗО и тяжелой артиллерии», — сказал Рогов и отметил, что в результате обстрела сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По словам члена главного совета администрации, обстрел ввелся со стороны южного пригорода Запорожья, который находится под контролем ВСУ.

Удар был направлен в сторону населенных пунктов, находящихся недалеко от линии разграничения, подчеркнул Рогов.

Он также добавил, что информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Ранее Владимир Рогов заявил, что Великобритания приказала Киеву не допустить бегства украинских военнослужащих и максимально превратить город Запорожье в руины.

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Операция на Украине. Новости
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