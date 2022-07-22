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Выходец из России прикрепил к роботу-собаке пистолет-пулемет

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Alexander Atamanov/YouTube

Выходец из России Александр Атаманов, перебравшийся в США, создал боевое самоходное устройство, прикрепив пистолет-пулемет к роботу-собаке. Об этом сообщает «Российская газета».

На видеоролике показана стрельба из гибридной конструкции на полигоне. Видно, как робот пытается справиться с отдачей, однако дуло пулемета уводит вверх.

Результаты тестовых стрельб и перспективы устройства не раскрываются. Сам Атаманов отказался отвечать на вопросы «Газеты.Ru», ответив, что не дает комментариев по этому проекту.

«РГ» отмечается, что он уехал в США в 2014 году и основал в Сан-Франциско компанию в сфере авиационных технологий.

Ранее сообщалось, что власти США решили выделить Украине одну из двух роботов-собак Spot, принадлежащих американской армии. Речь идет о роботе производства Boston Dynamics, его планируется использовать для разминирования украинской территории, в том числе в Киевской области.

Как отмечается, собаку-робота получит некоммерческая фирма HALO Trust, имеющая несколько контрактов с правительством США на работу на Украине. Ее специалисты и будут использовать Spot на украинской территории.

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