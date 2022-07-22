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Украинский генерал Маломуж объяснил мобилизацию пенсионеров подготовкой наступления

Бывший руководитель Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж заявил, что украинские власти решили объявить мобилизацию пенсионеров, поскольку Киев ищет «мощные резервы» для наступления. Об этом сообщает «Лента.ру».

Маломуж подчеркнул, что Киев готовит наступление, а если призвать резервистов, то это может расширить вооруженные силы Украины на несколько десятков тысяч человек. Это даст возможность бросить силы на Херсон, утверждает генерал.

«Сейчас необходимо готовить стратегическое наступление. Для этого готовить очень мощные резервы. Я еще раз подчеркиваю, что мы мобилизуем очень много военнослужащих, тем более запаса, с военным опытом», — заявил Маломуж.

Ранее руководитель службы внешней разведки Великобритании MI-6 Ричард Мур заявил, что у вооруженных сил Украины через несколько недель может появиться возможность для контрнаступления.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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