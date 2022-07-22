В Купянске двух мужчин задержали по подозрению в подготовке диверсии

В администрации Харьковской области заявили, что двое подозреваемых в диверсионной деятельности задержаны в Купянске. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что правоохранительные органы региона ведут работу по выявлению лиц, осуществляющих пособничество диверсионно-разведывательной деятельности в Купянске.

«Так, в городе задержали двух мужчин, которые в сарае спрятали переносной противотанковый комплекс «Скиф» и военную форму с шевронами ВСУ», — говорится в заявлении администрации.

Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму жителя Санкт-Петербурга, который намеревался вступить в ряды вооруженных сил Украины и совершить диверсии против против российской армии и мирного населения.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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