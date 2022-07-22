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МО РФ заявило о похищении СБУ жителей Сумской области с пророссийскими взглядами

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Emilio Morenatti/AP

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что бойцы территориальной обороны вместе с сотрудниками службы безопасности Украины (СБУ) обходят дома в городе Середина-Буда Сумской области для выявления жителей с пророссийскими взглядами, а затем похищают их.

«В Середина-Буде Сумской области боевики батальонов территориальной обороны совместно с сотрудниками СБУ поквартирно обходят жилые дома, а также частные домовладения с целью выявления местных жителей, выражающих пророссийские взгляды», — сказал Мизинцев.

По его словам, если в телефонах у жителей города находят переписки в мессенджерах или вызовы на номера абонентов РФ, их подвергают физическому насилию, а затем увозят в неизвестном направлении.

Генерал-полковник добавил, что о месте нахождения похищенных людей ничего не известно.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что украинские военные в российской форме грабили дома в Славянске.

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