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«Русская Весна»: войска РФ захватили большую группу украинских военных под Северском

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Минобороны РФ

Военные Вооруженных сил РФ захватили в плен большое количество украинских военных в районе города Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Русская Весна».

Как отмечает издание, тактика российских войск постоянно доказывает свою эффективность.

«Окружение города, уничтожение украинских подразделений на окраинах и выдавливание боевиков из жилой постройки дают свои результаты», — заявили в «Русской Весне».

Там добавили, что темпы наступления при такой тактике ниже, но она позволяет свести к минимуму потери среди российских военных и мирных жителей.

Количество взятых в плен украинских военных издание не называет.

Ранее уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Украины Олег Котенко заявил, что более 7 тыс. украинских военных считаются пропавшими без вести, часть из них находится в плену.

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